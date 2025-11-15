Trail La traversée des vallées Longueville-sur-Scie

Gymase Gauthier Giffard Longueville-sur-Scie Seine-Maritime

Début : 2025-11-15 15:00:00

fin : 2025-11-15 22:00:00

2025-11-15

Amis coureurs et amoureux de la nature, préparez-vous pour un événement exceptionnel ! La Traversée des Vallées est de retour à Longueville Sur Scie le 16 novembre 2023 !

Au programme

1️⃣ Course de 11 km Départ à 17h

2️⃣ Course de 20 km Départ à 16h45

3️⃣ Course de 28 km Départ à 16h30

4️⃣ Randonnée de 11 km Départ à 17h

Retrait des dossards à partir de 15h, aucune inscription sur place, même pour la rando. Prévoyez lampe frontale, votre contenant pour les ravitos boissons et vêtement réfléchissant (gilet, bandeau, brassard..) !

Réservation en ligne bientôt disponible (septembre), restez connectés ! .

Gymase Gauthier Giffard Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie mipdb.contact@gmail.com

