Trail La traversée des vallées Longueville-sur-Scie
Trail La traversée des vallées Longueville-sur-Scie samedi 15 novembre 2025.
Trail La traversée des vallées
Gymase Gauthier Giffard Longueville-sur-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 15:00:00
fin : 2025-11-15 22:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Amis coureurs et amoureux de la nature, préparez-vous pour un événement exceptionnel ! La Traversée des Vallées est de retour à Longueville Sur Scie le 16 novembre 2023 !
Au programme
1️⃣ Course de 11 km Départ à 17h
2️⃣ Course de 20 km Départ à 16h45
3️⃣ Course de 28 km Départ à 16h30
4️⃣ Randonnée de 11 km Départ à 17h
Retrait des dossards à partir de 15h, aucune inscription sur place, même pour la rando. Prévoyez lampe frontale, votre contenant pour les ravitos boissons et vêtement réfléchissant (gilet, bandeau, brassard..) !
Réservation en ligne bientôt disponible (septembre), restez connectés ! .
Gymase Gauthier Giffard Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie mipdb.contact@gmail.com
English : Trail La traversée des vallées
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Trail La traversée des vallées Longueville-sur-Scie a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme Terroir de Caux