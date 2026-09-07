Informations pratiques

Longueville-sur-Scie

Trail – La traversée des Vallées

Gymase Gauthier Giffard Longueville-sur-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 15:00:00

fin : 2026-11-14 22:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Amis coureurs et amoureux de la nature, préparez-vous pour un événement exceptionnel !

La Traversée des Vallées est de retour à Longueville-sur-Scie!

Au programme :

1️⃣ Trail de 11 km – D+/- 210 m

2️⃣ Trail de 20 km – D+/- 400 m

3️⃣ Trail de 28 km – D+/- 540 m

4️⃣ Randonnée de 11 km – D+/- 210 m

Retrait des dossards à partir de 15h, aucune inscription sur place, même pour la rando.

Prévoyez lampe frontale, votre contenant pour les ravitos boissons et vêtement réfléchissant (gilet, bandeau, brassard..) ! Animations sur place, parking à proximité, douches et sanitaires, garderie pour les enfants.

Inscriptions en ligne à partir du 7 septembre ! .

Gymase Gauthier Giffard Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 31 97 61 47 mipdb.contact@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trail – La traversée des Vallées

L’événement Trail – La traversée des Vallées Longueville-sur-Scie a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Terroir de Caux