Informations pratiques

Longueville-sur-Scie

Trail – La traversée des Vallées

Gymase Gauthier Giffard Longueville-sur-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 15:00:00

fin : 2026-11-14 22:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Amis coureurs et amoureux de la nature, préparez-vous pour un événement exceptionnel !

Le Trail du terroir de Caux semi-nocturne La Traversée des Vallées est de retour à Longueville-sur-Scie!

Au programme :

1️⃣ Course de 11 km – départ 17h

2️⃣ Course de 22 km – départ 16h45

3️⃣ Course de 28 km – départ 16h30

4️⃣ Randonnée de 11 km – départ 17h

Retrait des dossards à partir de 15h, aucune inscription sur place, même pour la rando. !

Prévoyez lampe frontale, votre contenant pour les ravitos boissons et vêtement réfléchissant (gilet, bandeau, brassard..) !

Inscriptions en ligne à partir du 7 septembre ! .

Gymase Gauthier Giffard Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie mipdb.contact@gmail.com

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English : Trail – La traversée des Vallées

L’événement Trail – La traversée des Vallées Longueville-sur-Scie a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Terroir de Caux