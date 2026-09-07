Trail – La traversée des Vallées Longueville-sur-Scie
samedi 14 novembre 2026 · Longueville-sur-Scie
Informations pratiques
Longueville-sur-Scie
Trail – La traversée des Vallées
Gymase Gauthier Giffard Longueville-sur-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 15:00:00
fin : 2026-11-14 22:00:00
Date(s) :
2026-11-14
Amis coureurs et amoureux de la nature, préparez-vous pour un événement exceptionnel !
Le Trail du terroir de Caux semi-nocturne La Traversée des Vallées est de retour à Longueville-sur-Scie!
Au programme :
1️⃣ Course de 11 km – départ 17h
2️⃣ Course de 22 km – départ 16h45
3️⃣ Course de 28 km – départ 16h30
4️⃣ Randonnée de 11 km – départ 17h
Retrait des dossards à partir de 15h, aucune inscription sur place, même pour la rando. !
Prévoyez lampe frontale, votre contenant pour les ravitos boissons et vêtement réfléchissant (gilet, bandeau, brassard..) !
Inscriptions en ligne à partir du 7 septembre ! .
Gymase Gauthier Giffard Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie mipdb.contact@gmail.com
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English : Trail – La traversée des Vallées
L’événement Trail – La traversée des Vallées Longueville-sur-Scie a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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- Trail – La traversée des Vallées Longueville-sur-Scie 14 novembre 2026