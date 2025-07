Trail L’Aube des Templiers Bar-sur-Seine

Trail L’Aube des Templiers Bar-sur-Seine samedi 12 juillet 2025.

Trail L’Aube des Templiers

La commanderie d’Avalleur Bar-sur-Seine Aube

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Le Trail L’Aube des Templiers est une compétition sportive, au départ de la commanderie d’Avalleur, proposant quatre parcours de course à pied et deux randonnées :

Rando de la Besace 8km

Rando de la Tour de l’Horloge 16km

Trail de la Besace 8km

Trail de la Tour de l’Horloge 16km

Trail de la Poulaine 23km

Trail L’Aube des Templiers 33km

Ce projet est né de l’envie pour les membres de l’association Cours Jusqu’à l’Aube, d’organiser un évènement sportif permettant de faire découvrir les beaux spots du vignoble aubois ainsi que les singles dynamiques de la Côte des Bar ; et de la volonté pour le Département de l’Aube de proposer une manifestation, à consonance sportive, sur son site, la Commanderie d’Avalleur.

Le Trail L’Aube des Templiers se veut sportif mais aussi festif et convivial !

Pour satisfaire petits et grands, des animations gratuites seront proposées tout au long de la journée à partir de 10h.

Chasse au trésor, jeux en bois, visite de la commanderie, course pour enfants ou encore fabrication de bouclier sont des activités prévues lors de l’événement.

En fin de journée, un concert se tiendra, suivi d’une soirée dansante pour les plus intrépides #courbatures !

À savoir aussi qu’une buvette et un espace restauration seront accessibles tout au long de la journée (midi et soir inclus). .

La commanderie d’Avalleur Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 6 47 66 11 23 commanderie.avalleur@aube.fr

L’événement Trail L’Aube des Templiers Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2025-07-01 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne