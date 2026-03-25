Trail Le casse-pattes des tourbières 8° édition à la Mairie Clarens
Trail Le casse-pattes des tourbières 8° édition à la Mairie Clarens dimanche 26 avril 2026.
Trail Le casse-pattes des tourbières 8° édition
à la Mairie CLARENS Clarens Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
– 9H30 Trail 1 12km 320m D+
– 9H Trail 2 19 km 750m D+
– 10H Marche non chronométrée 7km 100m D+
– 10H Course Enfants
Infos et inscriptions http://pyreneeschrono.fr/
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à la Mairie CLARENS Clarens 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
– 9:30 a.m.: Trail 1: 12km 320m D+ climb
– 9H: Trail 2: 19km 750m D+ (over 12m)
– 10H: Untimed walk 7km 100m D+ (incl. climb)
– 10H: Children’s race
Info and registration: http://pyreneeschrono.fr/
L’événement Trail Le casse-pattes des tourbières 8° édition Clarens a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65