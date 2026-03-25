Trail Le casse-pattes des tourbières 8° édition

à la Mairie CLARENS Clarens Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

– 9H30 Trail 1 12km 320m D+

– 9H Trail 2 19 km 750m D+

– 10H Marche non chronométrée 7km 100m D+

– 10H Course Enfants

Infos et inscriptions http://pyreneeschrono.fr/

.

à la Mairie CLARENS Clarens 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

– 9:30 a.m.: Trail 1: 12km 320m D+ climb

– 9H: Trail 2: 19km 750m D+ (over 12m)

– 10H: Untimed walk 7km 100m D+ (incl. climb)

– 10H: Children’s race

Info and registration: http://pyreneeschrono.fr/

L’événement Trail Le casse-pattes des tourbières 8° édition Clarens a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65