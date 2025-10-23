Trail Le free go Rue des Champs de Fleurs Sèvremoine

Trail Le free go

Rue des Champs de Fleurs Montfaucon-Montigné Sèvremoine Maine-et-Loire

Début : 2026-02-01 09:30:00

fin : 2026-02-01 12:00:00

2026-02-01

A tous les coureurs, rendez-vous au Trail Le Free Go dans les Mauges !

Prochaine édition 1 février 2026 programme à venir

La 3e édition du trail Le Free Go est programmée le 1er dimanche de février 2 février 2025.

Tous les départs se feront depuis la rue du Champ des Fleurs au Pont de Moine secteur Montigné.

3 distances sont proposées avec

– le 25 km du Free Go , parcours vallonné abordant Montfaucon puis la vallée de l’Aiguefou, retour vers Montfaucon et direction St Germain. pour ensuite aborder les coteaux et la vallée de la Moine avec retour vers Montigné.

– le 16 km du Free Mas va emprunter en grande partie le même parcours que le 25 mais revenir plus tôt sur Montigné.

– le 8 km Free Leux prendra directement les coteaux de la Moine pour se diriger ensuite sur Montigné.

Horaires de départ Free Go 25 km départ 9h30, Free Mas 16 km départ 9h45, Free Leux 8 km départ 10 Inscriptions obligatoires et règlement sur le site Time Pulse (aucune inscription sur place). .

English :

To all runners, see you at the Trail Le Free Go in the Mauges!

German :

An alle Läufer: Wir sehen uns beim Trail Le Free Go in den Mauges!

Italiano :

Ci vediamo tutti al Trail Le Free Go nelle Mauges!

Espanol :

¡Nos vemos en el Trail Le Free Go en las Mauges!

