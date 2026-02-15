Trail Les 3 Monts Mairie de Tourrette-Levens Tourrette-Levens
Mairie de Tourrette-Levens 70 place du Docteur Paul Simon Tourrette-Levens Alpes-Maritimes
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
2026-05-23
Selon un concept original du Dynamic Trail il propose aux coureurs de couvrir en boucles successives les 3 parcours des Mont Chauve, Mont Macaron et Mont Cima, à quelques encablures de Nice.
English : Trail Les 3 Monts
Solo or relay, the Trail Les 3 Monts is a 42km race in three stages, including Mont Chauve, Mont Cima and Mont Macaron.
