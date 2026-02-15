Trail Les 3 Monts Mairie de Tourrette-Levens Tourrette-Levens

Trail Les 3 Monts

Mairie de Tourrette-Levens 70 place du Docteur Paul Simon Tourrette-Levens Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Selon un concept original du Dynamic Trail il propose aux coureurs de couvrir en boucles successives les 3 parcours des Mont Chauve, Mont Macaron et Mont Cima, à quelques encablures de Nice.

.

Mairie de Tourrette-Levens 70 place du Docteur Paul Simon Tourrette-Levens 06690 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 13 84 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trail Les 3 Monts

Solo or relay, the Trail Les 3 Monts is a 42km race in three stages, including Mont Chauve, Mont Cima and Mont Macaron.

L’événement Trail Les 3 Monts Tourrette-Levens a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur