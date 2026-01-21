Trail Les Collines du Diable

Cahors Lot

Tarif : – – 20 EUR

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Ce Trail nature, avec 90% de single tracks, vous fera découvrir les sentiers typiques des coteaux de Cahors, les anciennes vignes et ses murets, les points de vue sur la boucle de Cahors, la traversée du légendaire pont Valentré, le passage à la croix Magne, les cazelles et autres surprises.

Cahors 46000 Lot Occitanie collinesdudiable@gmail.com

English :

This nature trail, with 90% single tracks, will let you discover the typical trails of the Cahors hillsides, the old vineyards and its low walls, the viewpoints on the Cahors loop, the crossing of the legendary Valentré bridge, the passage to the Magne cross, the cazelles and other surprises.

