Trail Les foulées chapelaises

Salle omnisports La Chapelle-Saint-Laurent Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

35 ème édition des Foulées Chapelaises version Trail .

En plus des trails, la randonnée pédestre et les animations enfants font leur grand retour.

Les trails:

28 km 450 D+: Départ 8h30

12 km 200 D+: Départ 9h30

Randonnées pédestres:

7 km et 12 km: Départs libres entre 9h et 10h, 5 €: inscription sur place

Animations enfants:

700 m (2017 à 2019)

1,5 km (2013 à 2016)

Assiette gourmande à l’arrivée pour tous les participants (Trails et rando). .

Salle omnisports La Chapelle-Saint-Laurent 79430 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 09 51 66 lesfouleeschapelaises@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trail Les foulées chapelaises

L’événement Trail Les foulées chapelaises La Chapelle-Saint-Laurent a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Bocage Bressuirais