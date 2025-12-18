Trail Les foulées chapelaises La Chapelle-Saint-Laurent
Trail Les foulées chapelaises La Chapelle-Saint-Laurent dimanche 1 mars 2026.
Trail Les foulées chapelaises
Salle omnisports La Chapelle-Saint-Laurent Deux-Sèvres
35 ème édition des Foulées Chapelaises version Trail .
En plus des trails, la randonnée pédestre et les animations enfants font leur grand retour.
Les trails:
28 km 450 D+: Départ 8h30
12 km 200 D+: Départ 9h30
Randonnées pédestres:
7 km et 12 km: Départs libres entre 9h et 10h, 5 €: inscription sur place
Animations enfants:
700 m (2017 à 2019)
1,5 km (2013 à 2016)
Assiette gourmande à l’arrivée pour tous les participants (Trails et rando). .
Salle omnisports La Chapelle-Saint-Laurent 79430 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 09 51 66 lesfouleeschapelaises@gmail.com
English : Trail Les foulées chapelaises
