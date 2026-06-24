Trail Les foulées de la Vallée Noire Mers-sur-Indre dimanche 13 septembre 2026.

Mers-sur-Indre

Trail Les foulées de la Vallée Noire

Le Bourg Mers-sur-Indre Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Course à pied à Mers sur Indre, dans le village de la Mare au diable.

Course à pied de 7, 13 et 21 kms et canicross de 7 km. .

Le Bourg Mers-sur-Indre 36230 Indre Centre-Val de Loire lesfouleesdelavalleenoire@gmail.com

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English :

Running in Mers sur Indre, in the village of La Mare au Diable.

L’événement Trail Les foulées de la Vallée Noire Mers-sur-Indre a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pays de George Sand