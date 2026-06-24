Trail Les foulées de la Vallée Noire Mers-sur-Indre
Trail Les foulées de la Vallée Noire Mers-sur-Indre dimanche 13 septembre 2026.
Mers-sur-Indre
Trail Les foulées de la Vallée Noire
Le Bourg Mers-sur-Indre Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Course à pied à Mers sur Indre, dans le village de la Mare au diable.
Course à pied de 7, 13 et 21 kms et canicross de 7 km. .
Le Bourg Mers-sur-Indre 36230 Indre Centre-Val de Loire lesfouleesdelavalleenoire@gmail.com
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English :
Running in Mers sur Indre, in the village of La Mare au Diable.
L’événement Trail Les foulées de la Vallée Noire Mers-sur-Indre a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pays de George Sand