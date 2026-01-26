Trail Les Grosboisiennes Grosbois-en-Montagne
Trail Les Grosboisiennes Grosbois-en-Montagne lundi 1 juin 2026.
Trail Les Grosboisiennes
Mairie Grosbois-en-Montagne Côte-d’Or
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-07
2026-06-01
Trail de Grosbois-en-Montagne faisant partie du Challenge des Trails Ouche et Montagne.
Nouveau site de départ Mairie de Grosbois.
Vous pourrez ainsi bénéficier de vues magnifiques sur le réservoir de Grosbois-en-Montagne pendant le parcours et à l’arrivée avec un passage sur la digue en pierre. .
Mairie Grosbois-en-Montagne 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 63 90 22
English : Trail Les Grosboisiennes
