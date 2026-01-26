Trail Les Grosboisiennes

Mairie Grosbois-en-Montagne Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-01

Trail de Grosbois-en-Montagne faisant partie du Challenge des Trails Ouche et Montagne.

Nouveau site de départ Mairie de Grosbois.

Vous pourrez ainsi bénéficier de vues magnifiques sur le réservoir de Grosbois-en-Montagne pendant le parcours et à l’arrivée avec un passage sur la digue en pierre. .

Mairie Grosbois-en-Montagne 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 63 90 22

English : Trail Les Grosboisiennes

L’événement Trail Les Grosboisiennes Grosbois-en-Montagne a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Ouche et Montagne