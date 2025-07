Trail Les Montées du Daubenschlag Dossenheim-sur-Zinsel

Trail Les Montées du Daubenschlag Dossenheim-sur-Zinsel dimanche 14 septembre 2025.

Trail Les Montées du Daubenschlag

1 rue du stade Dossenheim-sur-Zinsel Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-14 08:00:00

fin : 2025-09-14 16:00:00

2025-09-14

Rendez-vous pour la 7e édition des Montées du Daubenschlag !

Au programme 3 parcours trail, 1 canitrail et des courses jeunes…

Au programme

Les départs

Canitrail 9 km / 320 D+ départ 8h15 (depuis le camping)

Trail 29 km / 1000 D+ départ 8h30

Trail 19 km / 700 D+ départ 9h15

Trail 9 km / 345 D+ départ 10h

Courses jeunes à partir de 11h30

Inscription sur Sporkrono

Restauration sur place .

English :

Join us for the 7th Montées du Daubenschlag!

On the program: 3 trail courses, 1 canitrail and youth races…

German :

Treffpunkt für die 7. Ausgabe der Montées du Daubenschlag!

Auf dem Programm stehen: 3 Trailstrecken, 1 Canitrail und Jugendläufe…

Italiano :

Partecipate alla 7ª edizione delle Montées du Daubenschlag!

In programma: 3 percorsi trail, 1 canitrail e gare giovanili…

Espanol :

Únete a nosotros en la 7ª edición de las Montées du Daubenschlag

En el programa: 3 recorridos de trail, 1 canitrail y carreras juveniles…

