TRAIL LES SENTIERS PRÉHISTORIQUES Tautavel
TRAIL LES SENTIERS PRÉHISTORIQUES Tautavel dimanche 10 mai 2026.
TRAIL LES SENTIERS PRÉHISTORIQUES
Place Louis Blanc Tautavel Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Trail Les Sentiers Préhistoriques à Tautavel
Le 10 mai, Tautavel accueille son trail annuel Les Sentiers Préhistoriques . Cette course gratuite de 12,5 km H.T. vous invite à manger des cailloux sur un parcours qui promet d’être à la fois pittoresque et exigeant.
Course très technique!
.
Place Louis Blanc Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 12 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Trail Les Sentiers Préhistoriques in Tautavel
On May 10, Tautavel hosts its annual Les Sentiers Préhistoriques trail. This free 12.5 km H.T. race invites you to eat stones on a course that promises to be both picturesque and demanding.
A highly technical race!
L’événement TRAIL LES SENTIERS PRÉHISTORIQUES Tautavel a été mis à jour le 2026-01-30 par BIT DE TAUTAVEL