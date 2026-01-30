TRAIL LES SENTIERS PRÉHISTORIQUES Tautavel

TRAIL LES SENTIERS PRÉHISTORIQUES

Place Louis Blanc Tautavel Pyrénées-Orientales

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10

2026-05-10

Trail Les Sentiers Préhistoriques à Tautavel

Le 10 mai, Tautavel accueille son trail annuel Les Sentiers Préhistoriques . Cette course gratuite de 12,5 km H.T. vous invite à manger des cailloux sur un parcours qui promet d’être à la fois pittoresque et exigeant.

Course très technique!

Place Louis Blanc Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 12 08

English :

Trail Les Sentiers Préhistoriques in Tautavel

On May 10, Tautavel hosts its annual Les Sentiers Préhistoriques trail. This free 12.5 km H.T. race invites you to eat stones on a course that promises to be both picturesque and demanding.

A highly technical race!

