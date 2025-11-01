Trail l’ESTIALESCQUOISE Salle des Fêtes Estialescq

Trail l’ESTIALESCQUOISE

Salle des Fêtes 70 Route du Faget Estialescq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

2025-11-01

Le comité des fêtes d’Estialescq et l’AICA du Lauronce organise le 1er trail à Estialescq.

Trois formats sont proposés pour satisfaire sportifs confirmés comme marcheurs passionnés

– Marche chronométrée randonnée pour les amateurs d’effort tranquille ou de performance douce.

– Trail de 12 km un parcours dynamique à travers les vignes et les sous-bois.

– Trail de 19 km pour les plus aguerris, un tracé plus exigeant avec de superbes points de vue.

Les parcours vous feront découvrir la beauté du terroir local, entre chemins forestiers, vignobles et panoramas grandioses sur les Pyrénées.

Accueil des coureurs dès 8h00 pour le retrait des dossards.

Restauration et buvette sur place pour reprendre des forces après l’effort… ou simplement profiter de l’ambiance festive.

Venez nombreux participer à cette première édition placée sous le signe du sport, de la nature et de la convivialité. .

