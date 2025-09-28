Trail longe-côte urbain du Moulin Blanc Pénétrante Sud Guipavas

Rendez-vous pour une aventure sportive inédite entre terreet mer ! Venez marcher dans l’eau, courir/marcher sur le sable et découvrir Brest comme vous ne l’avez jamais vue. Un défi accessible, un cadre exceptionnel, une ambiance conviviale relevez le défi du 1er trail longe-côte urbain du Moulin Blanc !

Programme

Accueil des participants à partir de 8h30, directement sur la plage, côté Brest

Départ du parcours coureurs à 9h30 (9h35 pour les femmes).

Départ du parcours marcheurs à 10h (10h35 pour les femmes et déficients visuels).

Remise des prix vers 12h30.

Informations pratiques

Accessible aux marcheurs et coureurs à partir de 16 ans et ouvert aux déficients visuels accompagnés.

Inscription obligatoire en ligne (possibilité de s’inscrire sur place le jour même, en fournissant les justificatifs exigés attestation sur l’honneur, autorisation parentale si mineur). Parcours à travers la plage du Moulin Blanc et le Vallon du Stang-Alar.

Les participants peuvent porter une tenue de sport traditionnelle, sauf par avis de grand froid par la météo

marine, seule la paire de chaussures fera l’objet d’une réglementation stricte chaque participant devra porter une paire de chaussures de

trail ou bien de sport. Le port de chaussons/bottines néoprène est interdit car pas adéquat pour cette discipline sportive.

Possibilité de stationner sur place grâce aux parking publics ou d’utiliser les transports en commun pour se rendre sur le site. .

Pénétrante Sud Côté Brest Guipavas 29490 Finistère Bretagne +33 2 98 02 29 75

