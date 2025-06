Trail Lous Camis Place de la mairie Monségur 28 juin 2025 09:15

L’association Monségur Amitié vous propose sa 1ere édition de course à pied, qui va rallier deux villages et deux départements Monsegur (64) et Larreule !

Programme

10km 280D+

5km600 148D+

Course enfants 1160m (9 à 13ans)

Course enfants 580m (5 à 8ans)

Une buvette et restauration sont prévues le midi

Attention, il y a uniquement 150 places pour les courses adultes.

Monségur amitiés c’est :

Favoriser la rencontre des habitants du village

Conserver du lien autour d’activités supervisées par des référents :

-Culture et Arts créatifs

-Festivités diverses

-Activités sportives et de loisirs

-Activités pour les enfants

.

Place de la mairie MONSEGUR

Monségur 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine monami64460@gmail.com

English :

The Monségur Amitié association invites you to its 1st running event, which will bring together two villages and two départements: Monsegur (64) and Larreule!

Program

10km 280D+ climb

5km600 148D+ climb

Children’s race 1160m (9 to 13yrs)

Children’s race 580m (5 to 8yrs)

A refreshment bar and catering will be available at lunchtime

Please note that there are only 150 places available for the adult races.

Monségur amitiés means :

Bringing village residents together

Maintaining links through activities supervised by « referents »:

-Culture and creative arts

-Various festivities

-Sports and leisure activities

-Activities for children

German :

Der Verein Monségur Amitié bietet Ihnen seine 1. Ausgabe eines Laufwettbewerbs an, der zwei Dörfer und zwei Departements miteinander verbindet: Monsegur (64) und Larreule!

Programm

10km 280D+

5km600 148D+

Lauf für Kinder 1160m (9 bis 13J.)

Rennen Kinder 580m (5 bis 8 Jahre)

Am Mittag gibt es einen Imbiss und Getränke

Bitte beachten Sie, dass es nur 150 Plätze für die Erwachsenenläufe gibt.

Monségur amitiés bedeutet :

Die Begegnung der Dorfbewohner fördern

Die Verbindung durch Aktivitäten aufrechterhalten, die von « Referenten » überwacht werden:

-Kultur und Kreative Künste

-Verschiedene Festivitäten

-Sport- und Freizeitaktivitäten

-Aktivitäten für Kinder

Italiano :

L’associazione Monségur Amitié organizza il suo 1° evento podistico, che riunirà due villaggi e due dipartimenti: Monsegur (64) e Larreule!

Programma

10km 280D+ di salita

5km600 148D+ salita

Gara per bambini 1160m (da 9 a 13 anni)

Gara per bambini 580 m (da 5 a 8 anni)

Ci sarà un bar e un rinfresco all’ora di pranzo

Si prega di notare che ci sono solo 150 posti disponibili per le gare degli adulti.

Monségur amitiés significa :

Incoraggiare gli abitanti del villaggio a riunirsi

Mantenere i legami attraverso attività supervisionate da « referenti »:

-Cultura e arti creative

-Feste varie

-Attività sportive e ricreative

-Attività per bambini

Espanol :

La asociación Monségur Amitié organiza su 1ª carrera pedestre, que reunirá a dos pueblos y dos departamentos: Monsegur (64) y Larreule

Programa

10km 280D+ de desnivel

5km600 148D+ de desnivel

Carrera infantil 1160m (9 a 13 años)

Carrera infantil 580m (5 a 8 años)

Habrá un bar de avituallamiento y refrescos a la hora de comer

Tenga en cuenta que sólo hay 150 plazas disponibles para las carreras de adultos.

Monségur amitiés significa :

Favorecer el encuentro entre los habitantes del pueblo

Mantener los vínculos a través de actividades supervisadas por « referentes »:

-Cultura y artes creativas

-Fiestas diversas

-Actividades deportivas y de ocio

-Actividades para niños

L’événement Trail Lous Camis Monségur a été mis à jour le 2025-06-19 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65