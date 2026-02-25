Trail | Marathon Var Provence Verte

Lieu communiqué à l’inscription Rocbaron Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 15:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Trail de 26 km & 912D+ entre Rocbaron et le village Marathon (Cours des Ursulines) à Brignoles. Vous allez vous élancer vers Sainte-Anastasie-sur-Issole, puis Camps-la-Source, en passant par le Vallon d’Argentis.

Lieu communiqué à l’inscription Rocbaron 83136 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

26 km & 912D+ trail between Rocbaron and the Marathon village (Cours des Ursulines) in Brignoles. You’ll set off towards Sainte-Anastasie-sur-Issole, then Camps-la-Source, via the Vallon d’Argentis.

L'événement Trail | Marathon Var Provence Verte Rocbaron a été mis à jour le 2026-02-25