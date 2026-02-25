Trail | Marathon Var Provence Verte Rocbaron
Lieu communiqué à l’inscription Rocbaron Var
Trail de 26 km & 912D+ entre Rocbaron et le village Marathon (Cours des Ursulines) à Brignoles. Vous allez vous élancer vers Sainte-Anastasie-sur-Issole, puis Camps-la-Source, en passant par le Vallon d’Argentis.
Lieu communiqué à l’inscription Rocbaron 83136 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
26 km & 912D+ trail between Rocbaron and the Marathon village (Cours des Ursulines) in Brignoles. You’ll set off towards Sainte-Anastasie-sur-Issole, then Camps-la-Source, via the Vallon d’Argentis.
