Trail métropolitain Marseille 1er Arrondissement

Trail métropolitain

Dimanche 1er mars 2026. Vieux Port Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Le grand événement sportif du territoire métropolitain qui allie un trail de 42km reliant Marseille et Aix, une initiation au trail de 12km et une course enfants !

Un trail fédérateur, ancré dans son environnement, où chaque kilomètre relie la ville aux sentiers, l’effort au plaisir, les coureurs à un territoire unique. En 2026, le Trail Métropolitain Aix-Marseille vous donne rendez-vous pour écrire une nouvelle page de cette aventure collective..



Un village sera installé à Marseille au Pharo.

Vendredi 27/02 de 11h30 à 18 et samedi 28 février de 10h à 18h. .

The metropolitan area’s major sporting event, combining a 42km trail from Marseille to Aix, a 12km trail initiation and a children’s race!

