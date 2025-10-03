Trail Muco Pays de Vitré Saint-M’Hervé

Trail Muco Pays de Vitré Saint-M’Hervé vendredi 3 octobre 2025.

Trail Muco Pays de Vitré

Base de loisirs de la Haute-Vilaine Saint-M’Hervé Ille-et-Vilaine

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-03

Cette année encore, le Trail Muco revient pour aider à récolter des fonds pour vaincre la maladie de la mucoviscidose.

Cela fait 20 ans que le Trail Muco mobilise petits et grands pour lutter contre la mucoviscidose !

Un week-end sportif, solidaire et convivial vous attend pour fêter cet anniversaire comme il se doit !

Rendez-vous les 3 et 4 octobre 2025 !

Lieux La Chapelle-Erbrée & Base de loisirs de Haute Vilaine à Saint-M’Hervé

Plusieurs parcours sont proposés, de la course à la randonnée en passant par les épreuves pour les enfants.

Tout le programme et inscription sur trailmuco.fr et sur Klikego .

Base de loisirs de la Haute-Vilaine Saint-M’Hervé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

