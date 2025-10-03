Trail Muco Pays de Vitré Saint-M’Hervé
Trail Muco Pays de Vitré Saint-M’Hervé vendredi 3 octobre 2025.
Trail Muco Pays de Vitré
Base de loisirs de la Haute-Vilaine Saint-M’Hervé Ille-et-Vilaine
Cette année encore, le Trail Muco revient pour aider à récolter des fonds pour vaincre la maladie de la mucoviscidose.
Cela fait 20 ans que le Trail Muco mobilise petits et grands pour lutter contre la mucoviscidose !
Un week-end sportif, solidaire et convivial vous attend pour fêter cet anniversaire comme il se doit !
Rendez-vous les 3 et 4 octobre 2025 !
Lieux La Chapelle-Erbrée & Base de loisirs de Haute Vilaine à Saint-M’Hervé
Plusieurs parcours sont proposés, de la course à la randonnée en passant par les épreuves pour les enfants.
Tout le programme et inscription sur trailmuco.fr et sur Klikego .
Base de loisirs de la Haute-Vilaine Saint-M’Hervé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne
