TRAIL NATURA SIOULE (10ème ÉDITION) Ébreuil

TRAIL NATURA SIOULE (10ème ÉDITION)

Les Charitains Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Défiez les Gorges de la Sioule pour la 10ème édition du TRAIL NATURA SIOULE ! 4 distances (53, 32, 22, 11 km), nouveautés 2026 NaturaKids & Trail Nocturne. Ambiance garantie !

.

Les Charitains Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@naturasioule.fr

English :

Challenge the Sioule Gorges for the 10th edition of the TRAIL NATURA SIOULE! 4 distances (53, 32, 22, 11 km), new for 2026: NaturaKids & Trail Nocturne. Atmosphere guaranteed!

