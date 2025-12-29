Trail nature de la Rigole d’Hilvern Parking de la crêperie de Bosméléac Allineuc
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
2026-08-01
Une façon originale de découvrir le barrage de Bosméléac et la Rigole d’Hilvern, ouvrages historiques. Montée de la Butte St-Michel et descente vers la cascade de Bosméléac.
Au programme
Trail nature , randonnées pédestres, courses enfants.
Inscriptions sur Klikego.
En soirée Bal disco et Feu d’artifice. .
Parking de la crêperie de Bosméléac Bosméléac Allineuc 22460 Côtes-d'Armor Bretagne +33 6 87 24 80 86
