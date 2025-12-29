Trail nature de la Rigole d’Hilvern Parking de la crêperie de Bosméléac Allineuc

Trail nature de la Rigole d’Hilvern

Parking de la crêperie de Bosméléac Bosméléac Allineuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

2026-08-01

Une façon originale de découvrir le barrage de Bosméléac et la Rigole d’Hilvern, ouvrages historiques. Montée de la Butte St-Michel et descente vers la cascade de Bosméléac.

Au programme

Trail nature , randonnées pédestres, courses enfants.

Inscriptions sur Klikego.

En soirée Bal disco et Feu d’artifice. .

Parking de la crêperie de Bosméléac Bosméléac Allineuc 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 24 80 86

