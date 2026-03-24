Trail Nature Isle Bayles Isle
Trail Nature Isle Bayles Isle dimanche 19 avril 2026.
Trail Nature Isle
Bayles 87 Avenue du Château Isle Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Le Trail Nature Isle est de retour, pour la saison printanière, avec plusieurs nouveautés, dont un challenge par équipe de 4 à 7 coureurs (classement sur les 4 coureurs les mieux classés, quelle que soit la course, quel que soit le sexe). Trois autres courses en individuelles seront disponibles 4, 9 ou 22 kms.
Inscription de l’équipe sur la base des inscriptions individuelles, sur papier libre ou par mail.
Les dossards seront à retirer le samedi (au supermarché U) et le dimanche avant la course. .
Bayles 87 Avenue du Château Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine amcer@wanadoo.fr
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English : Trail Nature Isle
L’événement Trail Nature Isle Isle a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Limoges Métropole