Trail Nature Isle Bayles Isle

Trail Nature Isle

Bayles 87 Avenue du Château Isle Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Le Trail Nature Isle est de retour, pour la saison printanière, avec plusieurs nouveautés, dont un challenge par équipe de 4 à 7 coureurs (classement sur les 4 coureurs les mieux classés, quelle que soit la course, quel que soit le sexe). Trois autres courses en individuelles seront disponibles 4, 9 ou 22 kms.

Inscription de l’équipe sur la base des inscriptions individuelles, sur papier libre ou par mail.

Les dossards seront à retirer le samedi (au supermarché U) et le dimanche avant la course. .

Bayles 87 Avenue du Château Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine amcer@wanadoo.fr

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English : Trail Nature Isle

L’événement Trail Nature Isle Isle a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Limoges Métropole