TRAIL NBZ 2026

Rue des amourets Nébouzat Nébouzat Puy-de-Dôme

Début : 2026-04-05 08:00:00

fin : 2026-04-05 15:00:00

2026-04-05

Un évènement au cœur des paysages volcaniques de notre territoire, reconnu pour la qualité de son organisation et son ambiance conviviale. Notre 6e édition attire une nouvelle fois de très nombreux passionnés de notre région et au-delà.

Rue des amourets Nébouzat Nébouzat 63210 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 36 57 97 93 contact@nebouzat-trail.fr

English :

An event in the heart of our region’s volcanic landscapes, renowned for the quality of its organization and its friendly atmosphere. Our 6th edition once again attracts a large number of enthusiasts from our region and beyond.

