Trail Noct’Urbain d’Arbois Arbois samedi 22 novembre 2025.
Début : 2025-11-22 20:00:00
L’association Trail du Cirque du Fer à Cheval et la Ville d’Arbois vous proposent un trail nocturne et urbain dans les rues de notre superbe citée vigneronne jurassienne.
Vous déambulerez dans une ville d’histoire, de culture et de personnages illustres sur un parcours de 10km plein de surprises !
Plus d’informations à venir ! .
Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@tcfc.fr
