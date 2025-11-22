Trail Noct’Urbain d’Arbois

Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

L’association Trail du Cirque du Fer à Cheval et la Ville d’Arbois vous proposent un trail nocturne et urbain dans les rues de notre superbe citée vigneronne jurassienne.

Vous déambulerez dans une ville d’histoire, de culture et de personnages illustres sur un parcours de 10km plein de surprises !

Plus d’informations à venir ! .

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@tcfc.fr

English : Trail Noct’Urbain d’Arbois

German : Trail Noct’Urbain d’Arbois

Italiano :

Espanol :

L’événement Trail Noct’Urbain d’Arbois Arbois a été mis à jour le 2025-10-01 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA