Trail nocturne à Jumigny

1 Place Saint-Pierre Jumigny Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 17:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Venez participer à ce trail nocturne tracé dans les environs de Jumigny, non loin du Chemin des Dames, dont la totalité des recettes sera reversée au Téléthon !

Un événement organisé par l’association Adélaïde, Sport et Culture sur le Chemin des Dames…

RV dans la commune à 17h30 pour le départ de ce 8 km !

1 Place Saint-Pierre Jumigny 02160 Aisne Hauts-de-France +33 6 77 18 58 92 matthias.carpentier@orange.fr

English :

Come and take part in this nocturnal trail in the Jumigny area, not far from the Chemin des Dames, with all proceeds going to the Telethon!

An event organized by Adélaïde, Sport et Culture sur le Chemin des Dames…

See you in the village at 5.30pm for the start of this 8 km run!

German :

Nehmen Sie an diesem Nachttrail teil, der in der Umgebung von Jumigny, unweit des Chemin des Dames, stattfindet und dessen gesamte Einnahmen an den Telethon gespendet werden!

Die Veranstaltung wird vom Verein Adélaïde, Sport et Culture sur le Chemin des Dames organisiert…

Treffpunkt in der Gemeinde um 17:30 Uhr für den Start des 8 km langen Laufs!

Italiano :

Partecipate a questo percorso notturno nei dintorni di Jumigny, non lontano dallo Chemin des Dames, il cui ricavato andrà a favore di Telethon!

Organizzato da Adélaïde, Sport et Culture sur le Chemin des Dames…

Ci vediamo in paese alle 17.30 per la partenza di questa corsa di 8 km!

Espanol :

Participe en este recorrido nocturno por los alrededores de Jumigny, cerca del Camino de las Damas, cuyos beneficios se destinarán íntegramente al Telemaratón

Organizado por Adélaïde, Sport et Culture sur le Chemin des Dames…

Nos vemos en el pueblo a las 17.30 h para la salida de esta carrera de 8 km

L’événement Trail nocturne à Jumigny Jumigny a été mis à jour le 2025-11-17 par OT du Pays de Laon