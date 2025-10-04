TRAIL NOCTURNE Bourgs sur Colagne

TRAIL NOCTURNE Bourgs sur Colagne samedi 4 octobre 2025.

TRAIL NOCTURNE

Place de la liberté Bourgs sur Colagne Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 19:30:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Trail nocturne organisé au profit de l’association Ensemble contre le cancer

2 trails > 9 km / 7 km

Rando > 7 km

Trail nocturne organisé au profit de l’association Ensemble contre le cancer

2 trails > 9 km / 7 km

Rando > 7 km .

Place de la liberté Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie +33 7 87 35 70 19 33htrail@gmail.com

English :

Night-time trail in aid of the Ensemble contre le cancer association

2 trails > 9 km / 7 km

Rando > 7 km

German :

Nachttrail, der zugunsten des Vereins Ensemble contre le cancer organisiert wird

2 Trails > 9 km / 7 km

Wanderung > 7 km

Italiano :

Percorso notturno a favore di Ensemble contre le cancer (Insieme contro il cancro)

2 percorsi > 9 km / 7 km

Escursione > 7 km

Espanol :

Recorrido nocturno a favor de Ensemble contre le cancer (Juntos contra el cáncer)

2 senderos > 9 km / 7 km

Senderismo > 7 km

L’événement TRAIL NOCTURNE Bourgs sur Colagne a été mis à jour le 2025-09-23 par 48-OT Gévaudan Destination