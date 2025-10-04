TRAIL NOCTURNE Bourgs sur Colagne
TRAIL NOCTURNE Bourgs sur Colagne samedi 4 octobre 2025.
TRAIL NOCTURNE
Place de la liberté Bourgs sur Colagne Lozère
Tarif : 10 – 10 – EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 19:30:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Trail nocturne organisé au profit de l’association Ensemble contre le cancer
2 trails > 9 km / 7 km
Rando > 7 km
Place de la liberté Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie +33 7 87 35 70 19 33htrail@gmail.com
English :
Night-time trail in aid of the Ensemble contre le cancer association
2 trails > 9 km / 7 km
Rando > 7 km
German :
Nachttrail, der zugunsten des Vereins Ensemble contre le cancer organisiert wird
2 Trails > 9 km / 7 km
Wanderung > 7 km
Italiano :
Percorso notturno a favore di Ensemble contre le cancer (Insieme contro il cancro)
2 percorsi > 9 km / 7 km
Escursione > 7 km
Espanol :
Recorrido nocturno a favor de Ensemble contre le cancer (Juntos contra el cáncer)
2 senderos > 9 km / 7 km
Senderismo > 7 km
