Trail nocturne de Chevanceaux Salle des aînés Chevanceaux

Trail nocturne de Chevanceaux
Tarif : 10 – 10 – 13 EUR
Date et horaire :
Début : 2025-11-15 17:00:00
fin : 2025-11-15 22:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Au profit de Movember et organisé par l’association Akro bitum.
2ème édition du trail nocturne de Chevanceaux.
Salle des aînés Route de Libourne Chevanceaux 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 79 54 85
English :
In aid of Movember and organized by the Akro bitum association.
2nd edition of the Chevanceaux night trail.
German :
Zugunsten von Movember und organisiert vom Verein Akro bitum.
2. Ausgabe des Nachttrails von Chevanceaux.
Italiano :
A favore di Movember e organizzato dall’associazione Akro bitum.
2a edizione del percorso notturno di Chevanceaux.
Espanol :
A beneficio de Movember y organizado por la asociación Akro bitum.
2ª edición de la ruta nocturna de Chevanceaux.
