Trail nocturne de l’Oppidum 2025 à Vermand Vermand
Vermand Aisne
Début : 2025-11-29 16:30:00
fin : 2025-11-29 21:00:00
2025-11-29
Samedi 29 novembre 2025 à partir de 17 heures, participez au 7ème trail nocturne de l’Oppidum à Vermand !
Course 16 km ou 8 km (licence ou attestation parcours prévention santé obligatoire).
Marche 8 km.
Organisé par le Comité des Fêtes de Vermand.
Echauffement Zumba à 16h30
Ravitaillements
Inscriptions en ligne jusqu’au 27 novembre
Inscriptions sur place le jour même de 14h à 16h
Dans tous les cas PENSEZ A VOUS MUNIR D’UNE LAMPE TORCHE OU LAMPE FRONTALE
Inscriptions en ligne jusqu’au 27/11/25
Inscriptions sur place le jour même de 14h à 16h
Vermand 02490 Aisne Hauts-de-France +33 6 71 87 40 98 comitedesfetesdevermand@gmail.com
English :
Saturday, November 29, 2025 from 5pm, take part in the 7th Trail nocturne de l’Oppidum in Vermand!
16 km or 8 km race (license or health prevention certificate required).
8 km walk.
Organized by the Comité des Fêtes de Vermand.
Zumba warm-up at 4:30pm
Refreshments
Online registration until November 27:
On-site registration: on the day from 2 to 4 p.m
In all cases REMEMBER TO BRING A TORCH OR HEADLAMP
Online registration until 27/11/25
On-site registration: on the day of the event from 2pm to 4pm
German :
Samstag, den 29. November 2025 ab 17 Uhr: Nehmen Sie am 7. Nachttrail des Oppidums in Vermand teil!
Lauf 16 km oder 8 km (Lizenz oder Attest Parcours zur Gesundheitsvorsorge erforderlich).
Wanderung 8 km.
Organisiert vom Comité des Fêtes de Vermand (Festkomitee von Vermand).
Aufwärmen mit Zumba um 16:30 Uhr
Verpflegungsstationen
Online-Anmeldung bis zum 27. November
Anmeldung vor Ort: am selben Tag von 14:00 bis 16:00 Uhr
In allen Fällen: DENKEN SIE DARAN, EINE TASCHEN- ODER STIRNLAMPE MITZUBRINGEN
Online-Anmeldung bis zum 27.11.25
Anmeldung vor Ort: am selben Tag von 14:00 bis 16:00 Uhr
Italiano :
Sabato 29 novembre 2025, dalle ore 17.00, partecipate al 7° Trail nocturne de l’Oppidum a Vermand!
16 km o 8 km di corsa (è richiesta la licenza o il certificato di prevenzione sanitaria).
Camminata di 8 km.
Organizzato dal Comitato delle Feste di Vermand.
Riscaldamento Zumba alle 16.30
Rinfresco
Iscrizioni online fino al 27 novembre:
Iscrizione in loco: il giorno stesso dalle 14.00 alle 16.00
In tutti i casi RICORDARSI DI PORTARE UNA TORCIA O UNA LAMPADA FRONTALE
Iscrizione online fino al 27/11/25
Iscrizione in loco: il giorno stesso dalle 14.00 alle 16.00
Espanol :
A partir de las 17.00 horas del sábado 29 de noviembre de 2025, ¡participe en el 7º Trail nocturne de l’Oppidum en Vermand!
Carrera de 16 km u 8 km (se requiere licencia o certificado de trail de prevención sanitaria).
8 km a pie.
Organizado por el Comité des Fêtes de Vermand.
Calentamiento de zumba a las 16.30 h
Refrigerio
Inscripciones en línea hasta el 27 de noviembre:
Inscripción in situ: el mismo día de 14.00 a 16.00 horas
En todos los casos RECUERDE LLEVAR LINTERNA O FRONTAL
Inscripción en línea hasta el 27/11/25
Inscripción in situ: el mismo día de 14:00 a 16:00
