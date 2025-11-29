Trail nocturne de l’Oppidum 2025 à Vermand

Vermand Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 16:30:00

fin : 2025-11-29 21:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Samedi 29 novembre 2025 à partir de 17 heures, participez au 7ème trail nocturne de l’Oppidum à Vermand !

Course 16 km ou 8 km (licence ou attestation parcours prévention santé obligatoire).

Marche 8 km.

Organisé par le Comité des Fêtes de Vermand.

Echauffement Zumba à 16h30

Ravitaillements

Inscriptions en ligne jusqu’au 27 novembre

Inscriptions sur place le jour même de 14h à 16h

Dans tous les cas PENSEZ A VOUS MUNIR D’UNE LAMPE TORCHE OU LAMPE FRONTALE

Inscriptions en ligne jusqu’au 27/11/25

Inscriptions sur place le jour même de 14h à 16h

Vermand 02490 Aisne Hauts-de-France +33 6 71 87 40 98 comitedesfetesdevermand@gmail.com

English :

Saturday, November 29, 2025 from 5pm, take part in the 7th Trail nocturne de l’Oppidum in Vermand!

16 km or 8 km race (license or health prevention certificate required).

8 km walk.

Organized by the Comité des Fêtes de Vermand.

Zumba warm-up at 4:30pm

Refreshments

Online registration until November 27:

On-site registration: on the day from 2 to 4 p.m

In all cases REMEMBER TO BRING A TORCH OR HEADLAMP

Online registration until 27/11/25

On-site registration: on the day of the event from 2pm to 4pm

German :

Samstag, den 29. November 2025 ab 17 Uhr: Nehmen Sie am 7. Nachttrail des Oppidums in Vermand teil!

Lauf 16 km oder 8 km (Lizenz oder Attest Parcours zur Gesundheitsvorsorge erforderlich).

Wanderung 8 km.

Organisiert vom Comité des Fêtes de Vermand (Festkomitee von Vermand).

Aufwärmen mit Zumba um 16:30 Uhr

Verpflegungsstationen

Online-Anmeldung bis zum 27. November

Anmeldung vor Ort: am selben Tag von 14:00 bis 16:00 Uhr

In allen Fällen: DENKEN SIE DARAN, EINE TASCHEN- ODER STIRNLAMPE MITZUBRINGEN

Online-Anmeldung bis zum 27.11.25

Anmeldung vor Ort: am selben Tag von 14:00 bis 16:00 Uhr

Italiano :

Sabato 29 novembre 2025, dalle ore 17.00, partecipate al 7° Trail nocturne de l’Oppidum a Vermand!

16 km o 8 km di corsa (è richiesta la licenza o il certificato di prevenzione sanitaria).

Camminata di 8 km.

Organizzato dal Comitato delle Feste di Vermand.

Riscaldamento Zumba alle 16.30

Rinfresco

Iscrizioni online fino al 27 novembre:

Iscrizione in loco: il giorno stesso dalle 14.00 alle 16.00

In tutti i casi RICORDARSI DI PORTARE UNA TORCIA O UNA LAMPADA FRONTALE

Iscrizione online fino al 27/11/25

Iscrizione in loco: il giorno stesso dalle 14.00 alle 16.00

Espanol :

A partir de las 17.00 horas del sábado 29 de noviembre de 2025, ¡participe en el 7º Trail nocturne de l’Oppidum en Vermand!

Carrera de 16 km u 8 km (se requiere licencia o certificado de trail de prevención sanitaria).

8 km a pie.

Organizado por el Comité des Fêtes de Vermand.

Calentamiento de zumba a las 16.30 h

Refrigerio

Inscripciones en línea hasta el 27 de noviembre:

Inscripción in situ: el mismo día de 14.00 a 16.00 horas

En todos los casos RECUERDE LLEVAR LINTERNA O FRONTAL

Inscripción en línea hasta el 27/11/25

Inscripción in situ: el mismo día de 14:00 a 16:00

