Trail nocturne de Noël Salle Omnisports du Morbic La Roche-Maurice
Salle Omnisports du Morbic 9 Rue du Morbic La Roche-Maurice Finistère
Début : 2025-12-19 19:00:00
2025-12-19
La Roche Sports Nature vous invite à une sortie nocturne de Noël, en direction des illuminations de Noël de Landerneau.
Vin chaud offert à l’issue de la sortie (allure groupée).
Circuit découverte 12Kms.
Départ à 19h de la salle omnisports de La Roche-Maurice.
Lampe frontale chargée et vêtements réfléchissants obligatoires.
Inscriptions et renseignements larochesportsnature@gmail.com .
Salle Omnisports du Morbic 9 Rue du Morbic La Roche-Maurice 29800 Finistère Bretagne
