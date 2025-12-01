Trail nocturne de Noël Salle Omnisports du Morbic La Roche-Maurice

Trail nocturne de Noël

Salle Omnisports du Morbic 9 Rue du Morbic La Roche-Maurice Finistère

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

La Roche Sports Nature vous invite à une sortie nocturne de Noël, en direction des illuminations de Noël de Landerneau.

Vin chaud offert à l’issue de la sortie (allure groupée).

Circuit découverte 12Kms.

Départ à 19h de la salle omnisports de La Roche-Maurice.

Lampe frontale chargée et vêtements réfléchissants obligatoires.

Inscriptions et renseignements larochesportsnature@gmail.com .

