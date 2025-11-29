Trail nocturne des Alpes Mancelles

Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Tarif : 9 – 9 – 23 EUR

Date :

Début : 2026-02-28 15:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Quatrième édition du Trail Nocturne des Alpes Mancelles à Saint-Léonard-des-Bois, avec une nouveauté cette année un trail diurne !

L’association Alençon Trail organise son quatrième Trail Nocturne des Alpes Mancelles le samedi 28 février 2026 à Saint-Léonard-des-Bois !

Au programme

– Trail 9 kilomètres diurne 350D+ départ 17h30 9€ par personne

– Trail 29 kilomètres 950D+ départ 18h30 23€ par personne

– Trail 17 kilomètres 600D+ départ 19h 15€ par personne

– Trail 9 kilomètres 350D+ départ 19h30 9€ par personne

– Trail ados 3 kilomètres 40D+ départ 15h30 gratuit

– Trail kids 1,5 kilomètres 20D+ départ 15h30 gratuit

– Trail marche solidaire pour Tiago 5,5 kilomètres 150D+ départ 17h 5€ par personne, bénéfices reversés à 100%

Trail adultes et marche au départ de Saint-Léonard-des-Bois. Trail ados et kids au départ de Saint-Céneri-le-Gérei.

Attention, places limitées. Inscriptions sur https://www.strayde.com/trail-nocturne-des-alpes-mancelles-tnam

Pas d’inscription sur place sauf pour les enfants et la marche.

Aucun remboursement en cas d’annulation ou d’arrêt de la course.

Le retrait des dossards se fera sur place, à la salle du Gîte de Vandoeuvre à partir de 16h et jusqu’à 15 minutes avant le départ de la course concernée. Dépassé ce délai, aucune remise de dossards ne sera faite, l’inscription ainsi que le règlement seront perdus. Les dossards devront être placés sur le devant, visibles, avec 3 fixations minimum (épingles ou porte-dossard). Pour retirer le dossard il faudra fournir physiquement ou numériquement la feuille d’émergement ainsi qu’un papier d’identité (permis de conduire ou carte d’identité). .

Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 47 65 00 39 trailnocturnealpesmancelles@outlook.fr

English :

Fourth edition of the Trail Nocturne des Alpes Mancelles in Saint-Léonard-des-Bois, with a new feature this year: a daytime trail!

