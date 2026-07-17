Trail nocturne des Portes de Meuse Rupt-aux-Nonains

Informations pratiques

Rupt-aux-Nonains

Trail nocturne des Portes de Meuse

Rue de l’église Rupt-aux-Nonains Meuse

Tarif : – – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

5 épreuves

– Trail nocturne (chronométré) = 30 km, départ 17h30, 26 € (repas et boissons offerts)

– Trail semi-nocturne (chronométré) = 10 km, départ 19h, 11 € (repas et boisson offerts)

– Marche/randonnée sportive = 10 km, départ 14h-15h30, 6 € (boisson offerte)

– Parcours familial = 5 km, départ 17h30, 6 € (boisson offerte)

– Course enfant (chronométrée) = 1 km, départ 16h30, 3 € (goûter offert)

PPS ou questionnaire de santé (course enfant) obligatoire pour les épreuves chronométrées.

Inscriptions libres pour l’épreuve de marche/randonnée et le parcours festif.

Inscription obligatoire pour toutes les épreuves sur Wanatime.

Animations et restauration sur place.

Nouveauté Challenge du Calvaire sur les 2 trails et le parcours familial.

Déguisement possible pour le parcours familial (concours). Cadeau de bienvenue pour chaque participant aux épreuves adultes et médailles pour les enfants.

Informations par tél ou mail j.baudino@portesdemeuse.frTout public

3 .

Rue de l’église Rupt-aux-Nonains 55170 Meuse Grand Est +33 3 56 75 98 01 j.baudino@portesdemeuse.fr

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English :

5 events:

– Night trail run (timed) = 30 km, start at 5:30 p.m., 26 ? (meal and drinks provided)

– Semi-night trail run (timed) = 10 km, start at 7:00 p.m., 11 ? (meal and drink provided)

– Walk/Hike = 10 km, start 2:00–3:30 p.m., 6 ? (drink provided)

– Family Course = 5 km, start 5:30 p.m., 6 ? (drink provided)

– Kids’ Race (timed) = 1 km, starts at 4:30 p.m., 3 ? (snack provided)

PPS or health questionnaire (kids’ race) required for timed events.

Open registration for the walking/hiking event and the fun run.

Registration is required for all events on Wanatime.

Entertainment and food available on site.

New: Calvaire Challenge on the two trails and the family course.

Costumes are allowed for the family course (contest). A welcome gift for each participant in the adult events and medals for children.

For more information, call or email: j.baudino@portesdemeuse.fr

L’événement Trail nocturne des Portes de Meuse Rupt-aux-Nonains a été mis à jour le 2026-07-17 par OT SUD MEUSE