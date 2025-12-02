Trail nocturne du pain chaud Saint-Brandan

Trail nocturne du pain chaud

Carestiemble Saint-Brandan Côtes-d’Armor

9 kms dénivelé + 200 m.

Cette année on modifie un peu notre circuit, même si le début de course reste identique pour la sortie de Carestiemble. Pour commencer à piocher, il faudra attendre la sortie du chemin des Cadouillets avec la montée de la sapinière au pied des landes une série de bosses exigeantes permet de redécouvrir le dénivelé qui fait le charme de notre course. Puis une seconde remontée régulière mais moins sportive permet d’accéder au célèbre Tipi. Vous rejoindrez ensuite une portion de prairie pour entamer la jonction vers le petit bois du Gueperou qui se situe en dessous du chemin du Morboux. Après quelques lacets en monotraces dans ce bois, il sera temps de basculer du côté du bois des Tribunaux. Puis vous n’aurez plus qu’1.5 kms à gérer pour relier le chapiteau et reprendre des forces autour d’une bière ou d’une crêpe… Voire les deux ! Cette course est parfaite pour ceux qui souhaitent s’initier à un parcours plutôt accessible mais avec de petites portions exigeantes, c’est à dire avec un peu de dénivelé et des traces dignes d’un mois de février, le circuit reste une version plus modeste de notre 18 kms plus éprouvant. Pour cette course, un ravito sur le circuit, au km 5, donc prévoyez une petite flasque en cas de besoin.

18 kms: dénivelé + 450 m.

Ce circuit reste LA grosse épreuve de l’édition 2026, comme les années passées. Nous vous proposons cette année une belle découverte avec des passages inédits dans les landes situées en dessous du point culminant de la commune le château d’eau de Bel Air. Le circuit sera un peu plus long avec 18 kms techniques où les mollets et les cuisses seront mis à rude épreuve sur des montées musclées et cassantes dans les Landes. Vous quitterez provisoirement les chemins empruntés par les coureurs du 9 kms après avoir franchi quelques fossés très sélectifs au niveau de la sapinière qui borde les landes. Vous redescendrez ensuite les landes dans la partie Est qui borde la petite route qui monte au col de Lanfains. Ensuite cap sur la nouveauté vous remonterez la lande située au dessus de l’usine LDC et par deux fois s’il vous plait ! Que du bonheur, le dénivelé est à la hauteur de vos attentes ! Retour ensuite du côté du Tipi après avoir écouté le souffle nocturne des éoliennes. Vous retrouverez alors les concurrents du 9 kms. Un passage rapide mais intense dans le bois du Gueperou, puis petite étape aux Tribunaux. Ce sera ensuite le célèbre passage du Chapiteau avant de vous lâcher sur une boucle très rapide, assez roulante, totalisant 2,5 kms, elle sera ponctuée par un court passage aux Tribunaux avec un tracé roulant et relativement plat, puis ce sera déjà la ligne d’arrivée, synonyme de libération ! Ce 18 kms assez technique est indiqué pour des coureurs habitués au dénivelé et capables d’accélérer sur des parties plus rapides en deuxième session de course. Les ravitos solide/liquide se trouveront aux kms 8 et 14, au second passage sur la place après le chapiteau, soyez prévoyants concernant vos réserves d’eau… Nous vous distribuerons à la volée des chouchous attestant que vous avec effectué le 1er tour, ne les perdez pas, c’est votre sésame à l’arrivée !

Les courses pour les enfants se dérouleront dans l’après-midi à partir de 16h.

De 4 ans à 15 ans Minimes (2011-2012), Benjamins (2013-2014),Poussins (2015-2016), École d’athlétisme (2017-2018) et super mini à partir de 2019, 2020 et au delà, avec nécessité de courir accompagné d’un adulte en dessous de 2020. Les inscriptions se feront sur place (1 euro).

Notre Trail se déroule dans le cadre de la traditionnelle Fête du Pain Chaud avec son chapiteau, ses crêpes…

Podiums scratch habituels pour les plus affutés sur le Trail de 9 kms et celui du 18 kms.

A noter que notre randonnée (9 et 13 kms) se déroulera le weekend précédent, c’est à dire dimanche 22 février .

