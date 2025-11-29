Trail nocturne Le Bastérou

Bourg Pujols Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Venez découvrir l’un des plus beaux villages du Lot-et-Garonne et ses environs sur un circuit de 13 Km (départ 18h30) et un de 6 Km (départ 18h15).

Départ de la course enfants à 17h15.

Courses mixtes sur chemin et route avec du dénivelé sur inscription.

Lampe frontale ou lampe torche obligatoire.

Venez découvrir l’un des plus beaux villages du Lot-et-Garonne et ses environs sur un circuit de 13 Km (départ 18h30) et un de 6 Km (départ 18h15).

Départ de la course enfants à 17h15.

Courses mixtes sur chemin et route avec du dénivelé sur inscription.

Lampe frontale ou lampe torche obligatoire. .

Bourg Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Trail nocturne Le Bastérou

Come and discover one of the most beautiful villages in Lot-et-Garonne and the surrounding area on a 13 km circuit (starting at 6.30pm) and a 6 km circuit (starting at 6.15pm).

Children’s race starts at 5.15pm.

Mixed trail and road races with gradients on registration.

Headlamp or flashlight required.

L’événement Trail nocturne Le Bastérou Pujols a été mis à jour le 2025-11-25 par OT Villeneuve Vallée du Lot