Trail nocturne Le Bastérou Pujols
Trail nocturne Le Bastérou Pujols samedi 20 décembre 2025.
Trail nocturne Le Bastérou
Bourg Pujols Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Venez découvrir l’un des plus beaux villages du Lot-et-Garonne et ses environs sur un circuit de 13 Km (départ 18h30) et un de 6 Km (départ 18h15).
Départ de la course enfants à 17h15.
Courses mixtes sur chemin et route avec du dénivelé sur inscription.
Lampe frontale ou lampe torche obligatoire.
Bourg Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
English : Trail nocturne Le Bastérou
Come and discover one of the most beautiful villages in Lot-et-Garonne and the surrounding area on a 13 km circuit (starting at 6.30pm) and a 6 km circuit (starting at 6.15pm).
Children’s race starts at 5.15pm.
Mixed trail and road races with gradients on registration.
Headlamp or flashlight required.
