Trail nocturne Les étoiles de Gimel Saint-Régis-du-Coin
Le Bourg Cour de l’école Saint-Régis-du-Coin Loire
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
2026-06-20
19ᵉ édition des Étoiles de Gimel, un trail semi nocturne inoubliable sous le ciel étoilé !
4 parcours au choix pour tous niveaux parcours trail de 9-15 et 24 km + Rando de 11 km.
Ravitaillements et repas d’après course.
Le Bourg Cour de l’école Saint-Régis-du-Coin 42660 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 88 14 19 contact@etoilesdegimel.fr
English :
19? edition of the Étoiles de Gimel, an unforgettable half-night trail under the stars!
4 courses to choose from for all levels: 9-15 and 24 km trail courses + 11 km hike.
Refreshments and post-race meal.
Book your race number (coming soon)
