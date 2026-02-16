Trail nocturne Les étoiles de Gimel

Le Bourg Cour de l’école Saint-Régis-du-Coin Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

19ᵉ édition des Étoiles de Gimel, un trail semi nocturne inoubliable sous le ciel étoilé !

4 parcours au choix pour tous niveaux parcours trail de 9-15 et 24 km + Rando de 11 km.

Ravitaillements et repas d’après course.

Réservez votre dossard (bientôt)

.

Le Bourg Cour de l’école Saint-Régis-du-Coin 42660 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 88 14 19 contact@etoilesdegimel.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

19? edition of the Étoiles de Gimel, an unforgettable half-night trail under the stars!

4 courses to choose from for all levels: 9-15 and 24 km trail courses + 11 km hike.

Refreshments and post-race meal.

Book your race number (coming soon)

L’événement Trail nocturne Les étoiles de Gimel Saint-Régis-du-Coin a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme du Pilat