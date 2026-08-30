Trail Off Liré Rue du Plessis Cure Orée d’Anjou

Informations pratiques

Orée d’Anjou

Trail Off Liré

Rue du Plessis Cure Liré Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:00:00

fin : 2026-10-04 11:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Choisissez votre parcours et courez au coeur des paysages ligériens lors de cette nouvelle édition du Trail Off Liré !

Entre sentiers nature, chemins vallonnés et panoramas ligériens, venez découvrir ou redécouvrir Liré autrement, au rythme de vos foulées ou d’une balade conviviale.

Organisé par l’APEL de l’école La Coulée Saint-Joseph de Liré, cet événement sportif et familial vous invite le dimanche 04 octobre à profiter d’un cadre naturel remarquable tout en partageant une journée placée sous le signe de la convivialité, du sport et de la solidarité, au profit d’Octobre Rose.

Que vous soyez trailer aguerri, coureur amateur, marcheur du dimanche ou simplement à la recherche d’une belle sortie en pleine nature, plusieurs formats vous attendent :

– Trail 24 km – départ à 9h

– Trail 12 km – départ à 9h30

– Trail 6 km – départ à 10h

– Marche 10 km – départ libre entre 8h et 9h30

– Trail enfants – pour les plus jeunes sportifs

Une belle occasion de prendre l’air, relever un défi à votre mesure et profiter des paysages de la Loire dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous.

Le Trail Off Liré, c’est aussi une aventure humaine. En participant, vous contribuez à une journée de sensibilisation et de soutien dans le cadre d’Octobre Rose.

Après l’effort, place au plaisir et au partage : ravitaillements offerts et restauration sur place permettront à chacun de prolonger ce moment convivial. .

Rue du Plessis Cure Liré Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire trail.off.lire@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Choose your route and run through the heart of the Loire Valley landscapes during this new edition of the Trail Off Liré!

L’événement Trail Off Liré Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-08-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges