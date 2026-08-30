Trail Off Liré Rue du Plessis Cure Orée d’Anjou
dimanche 4 octobre 2026 · Rue du Plessis Cure · Orée d'Anjou
Informations pratiques
Orée d’Anjou
Trail Off Liré
Rue du Plessis Cure Liré Orée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04 11:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Choisissez votre parcours et courez au coeur des paysages ligériens lors de cette nouvelle édition du Trail Off Liré !
Entre sentiers nature, chemins vallonnés et panoramas ligériens, venez découvrir ou redécouvrir Liré autrement, au rythme de vos foulées ou d’une balade conviviale.
Organisé par l’APEL de l’école La Coulée Saint-Joseph de Liré, cet événement sportif et familial vous invite le dimanche 04 octobre à profiter d’un cadre naturel remarquable tout en partageant une journée placée sous le signe de la convivialité, du sport et de la solidarité, au profit d’Octobre Rose.
Que vous soyez trailer aguerri, coureur amateur, marcheur du dimanche ou simplement à la recherche d’une belle sortie en pleine nature, plusieurs formats vous attendent :
– Trail 24 km – départ à 9h
– Trail 12 km – départ à 9h30
– Trail 6 km – départ à 10h
– Marche 10 km – départ libre entre 8h et 9h30
– Trail enfants – pour les plus jeunes sportifs
Une belle occasion de prendre l’air, relever un défi à votre mesure et profiter des paysages de la Loire dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous.
Le Trail Off Liré, c’est aussi une aventure humaine. En participant, vous contribuez à une journée de sensibilisation et de soutien dans le cadre d’Octobre Rose.
Après l’effort, place au plaisir et au partage : ravitaillements offerts et restauration sur place permettront à chacun de prolonger ce moment convivial. .
Rue du Plessis Cure Liré Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire trail.off.lire@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Choose your route and run through the heart of the Loire Valley landscapes during this new edition of the Trail Off Liré!
L’événement Trail Off Liré Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-08-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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