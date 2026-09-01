Informations pratiques

Jullianges

Trail off, rando et VTT

Hippodrome de Lachamp Gilbert Best Jullianges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 08:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Venez participer au trail off, rando et VTT des amazones Julliangeoises pour les aider à financer leur participation au 4L Trophy.

Une collecte de matériel scolaire pour les enfants du désert est également prévue, ainsi qu’un concours de pétanque.

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Hippodrome de Lachamp Gilbert Best Jullianges 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 09 28 55

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English :

Come join the Julliangeoises Amazones for a trail run, hike, and mountain bike ride to help them %E0 fund their participation in the 4L Trophy.

A drive to collect school supplies for children in the desert is also planned, as well as a pétanque tournament.

L’événement Trail off, rando et VTT Jullianges a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay