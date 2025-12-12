Trail Omaha Beach Golf Club Omaha Beach Golf Club Port-en-Bessin-Huppain

Trail Omaha Beach Golf Club

Omaha Beach Golf Club La Ferme Saint Sauveur Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 09:00:00

fin : 2026-03-08 12:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Omaha Beach Golf Club en partenariat avec la ville de Port-en-Bessin ainsi que l’Office municipal des sports organise la deuxième édition de son trail. Dans un cadre exceptionnel, mêlant paysage maritime et bocage normand, ce lieu ravira tous les amateurs de course à pied. Plusieurs parcours sont prévus une course de 2 km destinée aux jeunes entre 10 et 13 ans, deux parcours de 5 et 14 km mais aussi une marche de 8 km. Des compétitions qui s’adressent à tous les publics, hommes, femmes, tous âges confondus. Des nouveautés ont été mises en place, les parcours 2 et 5 seront différents et agrandis par rapport à l’édition précédente. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 9 décembre, aucune inscription sur place ne sera possible. .

Omaha Beach Golf Club La Ferme Saint Sauveur Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 2 31 22 12 12 info@omahabeachgolfclub.com

English : Trail Omaha Beach Golf Club

Omaha Beach Golf Club, in partnership with the town of Port-en-Bessin and the Office municipal des sports, is organizing the second edition of its trail. In an exceptional setting, blending seascape and Normandy bocage, this event will delight all running enthusiasts.

