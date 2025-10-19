Trail Pom’Haies Vergers, édition 2025 Cambremer

Trail Pom’Haies Vergers, édition 2025 Cambremer dimanche 19 octobre 2025.

Trail Pom’Haies Vergers, édition 2025

Stade Claude Bisson et centre du village Cambremer Calvados

Début : 2025-10-19 07:30:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Trail Pom’Haies Vergers 2025

Nouvelle édition du Trail Pom’Haies Vergers à Cambremer le dimanche 19 Octobre 2025.

Trail Pom’Haies Vergers

Le Trail Pom’haies vergers est une épreuve inscrite au calendrier des courses hors stade, organisée par l’association AO2C.

Cette année, la manifestation aura lieu le dimanche 19 octobre 2025à Cambremer.

Il s’agit d’une course nature chronométrée, empruntant les chemins, les vergers, les bois de Cambremer et traversant des caves et des propriétés privées.

3 distances sont proposées une d’environ 11 kms, une autre d’environ 16 kms et la plus longue d’environ 27 kms.

Programme

A partir de 7h30

• Accueil, retrait des dossards au stade C. Bisson à Cambremer

• Cette année, il n’y aura pas de randonnée organisée lors du trail

• Départ de la course, depuis le bourg de Cambremer à 9h00 pour le 31 kms, 9h30 pour le 16 kms et 10h00 pour le 11 kms.

ATTENTION, le départ est situé à ~10 mn à pied du parking et du lieu de retrait des dossards.

Podium de chaque course juste après l’arrivée du dernier concurrent de chaque course.

Ravitaillement

• Pour le 11 kms, un ravitaillement est prévu aux environs du 7ème km.

• Pour le 16 kms, un ravitaillement est prévu aux environs du 7ème km.

• Pour le 31 kms, un ravitaillement est prévu aux environs du 7,5ème et du 20ème km et un point d’eau aux environs du 25ème km.

• Un ravitaillement est prévu à l’arrivée des trois courses.

• Trail en semi auto suffisance.

• Attention, afin de préserver l’Environnement, aucun gobelet ne sera distribué, pensez à prendre le vôtre.

Accompagnateurs

• Pour des raisons de sécurité, les suiveurs à vélo et à pied sont interdits.

Récompenses

• Un lot sera remis à chaque coureur.

• Des lots seront également remis aux 3 premiers coureurs accédant au podium (Scratch H/F).

Toilettes

• Des toilettes sont à votre disposition sur le site de départ-arrivée.

Hébergements

• Si vous recherchez un hébergement pour le week-end ou pour la semaine d’avant ou après la course, vous trouverez de nombreuses offres de gîtes et chambres d’hôtes en suivant le lien suivant, site de Cambremer.

Parkings

• Une aire de stationnement est prévue au stade, sur le site de retrait des dossards/d’arrivée des courses.

• Néanmoins, nous vous encourageons à privilégier le covoiturage afin de limiter le nombre de véhicule sur le site, mais aussi de participer à limiter l’empreinte écologique de notre course .

Stade Claude Bisson et centre du village Cambremer 14340 Calvados Normandie +33 2 31 62 27 24 ao2c@orange.fr

English : Trail Pom’Haies Vergers, édition 2025

Trail Pom’Haies Vergers 2025

A new edition of the Trail Pom’Haies Vergers in Cambremer on Sunday, October 19, 2025.

German : Trail Pom’Haies Vergers, édition 2025

Trail Pom’Haies Vergers 2025

Neue Ausgabe des Trail Pom’Haies Vergers in Cambremer am Sonntag, den 19. Oktober 2025.

Italiano :

Trail Pom’Haies Vergers 2025

Un’altra edizione del Trail Pom’Haies Vergers a Cambremer domenica 19 ottobre 2025.

Espanol :

Trail Pom’Haies Vergers 2025

Otra edición del Trail Pom’Haies Vergers en Cambremer el domingo 19 de octubre de 2025.

L’événement Trail Pom’Haies Vergers, édition 2025 Cambremer a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Lisieux Normandie Tourisme