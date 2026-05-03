Trail Bourg Queyssac

Queyssac

Trail

Bourg Bourg de Queyssac Queyssac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Toute la journée trail de Queyssac

2 boucles de trail contre la maladie de Charcot et de Cockayne

Renseignements association les P’tits bouts .

Bourg Bourg de Queyssac Queyssac 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 82 28 03

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English : Trail

L’événement Trail Queyssac a été mis à jour le 2026-05-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides