Trail Bourg Queyssac
Trail Bourg Queyssac dimanche 27 septembre 2026.
Queyssac
Trail
Bourg Bourg de Queyssac Queyssac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Toute la journée trail de Queyssac
2 boucles de trail contre la maladie de Charcot et de Cockayne
Renseignements association les P’tits bouts .
Bourg Bourg de Queyssac Queyssac 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 82 28 03
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English : Trail
L’événement Trail Queyssac a été mis à jour le 2026-05-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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