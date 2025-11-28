TRAIL QUILLAN

Quillan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 06:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

La 18ème édition du Trail Quillan aura lieu le dimanche 26 avril 2026 au départ de Quillan.

La nature sauvage des Pyrénées Audoises et les sentiers vallonnés des Gorges de l’Aude vous attendent ! Les parcours offrent une alternance entre une majorité de sentiers, parfois étroits et sinueux, voir accidentés par endroits, et des pistes ou chemins agréables un peu plus roulants.

– Trail 44 kms le tremplin départ à 6h

– Trail 28 km le tignous départ à 8h

– Trail 18 km le capio départ à 9h30

– Trail 11 km départ à 9h

Les inscriptions au Trail Quillan 2026 sont ouvertes alors n’attendez plus !

Une randonnée de 11km le dimanche matin sera proposée pour les amoureux de la nature

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Quillan 11500 Aude Occitanie foulee3quilles@gmail.com

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English :

The 18th Trail Quillan will take place on Sunday April 26, 2026, starting from Quillan.

The wilderness of the Aude Pyrenees and the hilly paths of the Aude Gorges await you! The courses alternate between a majority of paths, sometimes narrow and winding, even rough in places, and pleasant, slightly more rolling tracks or paths.

– Trail 44 kms: le tremplin start at 6 a.m

– Trail 28 km: le tignous start at 8 a.m

– Trail 18 km: le capio departure at 9:30 am

– Trail 11 km: departure at 9 a.m

Registration for Trail Quillan 2026 is now open, so don’t wait any longer!

An 11km hike on Sunday morning will be available for nature lovers

L’événement TRAIL QUILLAN Quillan a été mis à jour le 2026-03-10 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT