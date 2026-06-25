Viels-Maisons

Trail-Rando / Cani-Cross à Viels-Maisons.

Viels-Maisons Aisne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Et si vous preniez le temps de respirer, marcher, courir… et profiter pleinement de la nature ?

Le dimanche 5 juillet 2026, Le Mille Pattes vous donne rendez-vous à Viels-Maisons pour une matinée placée sous le signe du grand air, des chemins ruraux et de la convivialité ☀️

Au fil des sentiers, entre paysages de campagne, nature préservée et ambiance chaleureuse, chacun pourra vivre l’événement à son rythme grâce à 2 parcours au choix

7 km pour une balade accessible et agréable au cœur de la nature

18 km pour les plus motivés, à faire en randonnée, en mode trail ou même avec votre chien en cani-cross

Départs

18 km à 9h

7 km à 10h

Inscription 2€ par personne

Et parce qu’une sortie en pleine nature se savoure aussi avec les papilles

des dégustations de produits du terroir vous attendront aux points de ravitaillement !

Que vous soyez amoureux de la marche, passionné de trail, adepte de sorties avec votre chien ou simplement en quête d’un bon moment au vert, cette matinée est faite pour vous ✨

Infos contact@viels-maisons.fr

03.23.82.61.47

Venez prendre un bol d’air, découvrir nos chemins et partager un moment simple, sportif et authentique au cœur de la campagne

Le Mille Pattes

Et si vous preniez le temps de respirer, marcher, courir… et profiter pleinement de la nature ?

Le dimanche 5 juillet 2026, Le Mille Pattes vous donne rendez-vous à Viels-Maisons pour une matinée placée sous le signe du grand air, des chemins ruraux et de la convivialité ☀️

Au fil des sentiers, entre paysages de campagne, nature préservée et ambiance chaleureuse, chacun pourra vivre l’événement à son rythme grâce à 2 parcours au choix

7 km pour une balade accessible et agréable au cœur de la nature

18 km pour les plus motivés, à faire en randonnée, en mode trail ou même avec votre chien en cani-cross

Départs

18 km à 9h

7 km à 10h

Inscription 2€ par personne

Et parce qu’une sortie en pleine nature se savoure aussi avec les papilles

des dégustations de produits du terroir vous attendront aux points de ravitaillement !

Que vous soyez amoureux de la marche, passionné de trail, adepte de sorties avec votre chien ou simplement en quête d’un bon moment au vert, cette matinée est faite pour vous ✨

Infos contact@viels-maisons.fr

03.23.82.61.47

Venez prendre un bol d’air, découvrir nos chemins et partager un moment simple, sportif et authentique au cœur de la campagne

Le Mille Pattes .

Viels-Maisons 02540 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 61 47 contact@viels-maisons.fr

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English :

? How about taking the time to breathe, walk, run… and enjoy nature to the fullest? ???

On Sunday, July 5, 2026, Le Mille Pattes invites you to Viels-Maisons for a morning dedicated to the great outdoors, country trails, and good company ???

As you wander the trails, surrounded by countryside scenery, unspoiled nature, and a warm, welcoming atmosphere, everyone can enjoy the event at their own pace thanks to two routes to choose from:

? 7 km for an accessible and enjoyable stroll through nature

? 18 km for the more motivated participants—to be done as a hike, a trail run, or even with your dog in a canicross race ??

? Start times:

? 18 km at 9 a.m.

? 7 km at 10 a.m.

? Registration: 2? per person

And because a day out in nature is also a treat for the taste buds?

?? Tastings of local specialties will be waiting for you at the refreshment stations!

Whether you love walking, are passionate about trail running, enjoy outings with your dog, or are simply looking to have a good time in the great outdoors, this morning is made for you!

? Info: contact@viels-maisons.fr

? 03.23.82.61.47

Come get some fresh air, explore our trails, and share a simple, active, and authentic experience in the heart of the countryside!

Le Mille Pattes

L’événement Trail-Rando / Cani-Cross à Viels-Maisons. Viels-Maisons a été mis à jour le 2026-06-25 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne