Informations pratiques

Saint-Pierre-Toirac

Trail Rando du Patrimoine à Saint Pierre Toirac

Place de l’église Saint-Pierre-Toirac Lot

Tarif : 16 – 16 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

A l'occasion des Journées du Patrimoine l'Association de conservation et mise en valeur du Patrimoine de Saint-Pierre-Toirac organise le 20 septembre le trail-rando du Patrimoine.

Les recettes de cet événement iront abonder la collecte de fonds pour financer les travaux du toit de l'église.

A l'occasion des Journées du Patrimoine l'Association de conservation et mise en valeur du Patrimoine de Saint-Pierre-Toirac organise le 20 septembre le trail-rando du Patrimoine.

Les recettes de cet événement iront abonder la collecte de fonds pour financer les travaux du toit de l'église.

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Place de l’église Saint-Pierre-Toirac 46160 Lot Occitanie +33 6 22 71 36 15 patrimoine.saintpierretoirac@laposte.net

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English :

As part of Heritage Days, the Association for the Preservation and Promotion of Saint-Pierre-Toirac’s Heritage is organizing the Heritage Trail Hike on September 20.

Proceeds from this event will go toward the fundraising effort to finance the church’s roof repairs.

L’événement Trail Rando du Patrimoine à Saint Pierre Toirac Saint-Pierre-Toirac a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Figeac