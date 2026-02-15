Trail Rando

Le Valadou Montézic Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Journée sportive pleine nature, dont les bénéfices seront reversés à la lutte et la recherche contre le cancer au Domaine du Valadou.

A partir de 14h et tout l’après-midi activités gratuites pour les enfants

14h randonnée et course pour les enfants à partir de 6 ans

17h départ du trail de 16km, en solo ou en relais

20h apéro concert. Buvette et restauration sur place (aligot, saucisse) .

Le Valadou Montézic 12460 Aveyron Occitanie +33 6 73 44 07 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A day of outdoor sports, with all proceeds going to cancer research at Domaine du Valadou.

L’événement Trail Rando Montézic a été mis à jour le 2026-02-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)