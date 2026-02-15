Trail Rando Montézic
Trail Rando Montézic samedi 16 mai 2026.
Trail Rando
Le Valadou Montézic Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Journée sportive pleine nature, dont les bénéfices seront reversés à la lutte et la recherche contre le cancer au Domaine du Valadou.
A partir de 14h et tout l’après-midi activités gratuites pour les enfants
14h randonnée et course pour les enfants à partir de 6 ans
17h départ du trail de 16km, en solo ou en relais
20h apéro concert. Buvette et restauration sur place (aligot, saucisse) .
Le Valadou Montézic 12460 Aveyron Occitanie +33 6 73 44 07 42
English :
A day of outdoor sports, with all proceeds going to cancer research at Domaine du Valadou.
