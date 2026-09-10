Trail – Randonnée – Les Foulées des Vergers – CANDÉ Collège Sainte Émilie Candé
dimanche 11 octobre 2026 · Collège Sainte Émilie · Candé
Informations pratiques
Candé
Trail – Randonnée – Les Foulées des Vergers – CANDÉ
Collège Sainte Émilie 42 rue Victor Lassalle Candé Maine-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Participez aux Foulées des vergers, départ du collège de Candé, le dimanche 11 octobre 2026.
Au programme cette année :
Randonnée : 8km, 13km ou 20km – Départ entre 8h et 10h
Trail semi-urbain : 7,5km – départ à 9h45 et 13km – départ à 9h30 et 20km – départ à 8h30 au collège.
Trail court (6e – 5e) : 3km – départ à 10h
Trail court (4e – 3e) : 4km – départ à 10h30
Trail des daims : 1km – départ à 11h00
Restauration sur place (tartiflette, dessert et café)7€, ravitaillement et collation sur le parcours.
Inscription sur le site klikego .
Collège Sainte Émilie 42 rue Victor Lassalle Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire
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English :
Join us for the Foul%E9es des vergers, starting at Cand%E9 Middle School on Sunday, October 11, 2026.
L’événement Trail – Randonnée – Les Foulées des Vergers – CANDÉ Candé a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Anjou bleu
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