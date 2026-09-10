Trail – Randonnée – Les Foulées des Vergers – CANDÉ Collège Sainte Émilie Candé

Informations pratiques

Candé

Trail – Randonnée – Les Foulées des Vergers – CANDÉ

Collège Sainte Émilie 42 rue Victor Lassalle Candé Maine-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 08:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Participez aux Foulées des vergers, départ du collège de Candé, le dimanche 11 octobre 2026.

Au programme cette année :

Randonnée : 8km, 13km ou 20km – Départ entre 8h et 10h

Trail semi-urbain : 7,5km – départ à 9h45 et 13km – départ à 9h30 et 20km – départ à 8h30 au collège.

Trail court (6e – 5e) : 3km – départ à 10h

Trail court (4e – 3e) : 4km – départ à 10h30

Trail des daims : 1km – départ à 11h00

Restauration sur place (tartiflette, dessert et café)7€, ravitaillement et collation sur le parcours.

Inscription sur le site klikego .

Collège Sainte Émilie 42 rue Victor Lassalle Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

Join us for the Foul%E9es des vergers, starting at Cand%E9 Middle School on Sunday, October 11, 2026.

L’événement Trail – Randonnée – Les Foulées des Vergers – CANDÉ Candé a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Anjou bleu