Trail Red Night Rando semi-nocturne, Panzoult

Trail Red Night Rando semi-nocturne

2 rue des Bergeronnettes Panzoult Indre-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi 2026-01-10

2026-01-10

L’association Run’in Vignes vous propose de participer à la 3ème édition de sa randonnée à allure libre semi nocturne non chronométrée.

Attention, comme l’année dernière, il n’y aura pas de place pour tout le monde donc inscrivez vous vite !

Vous aurez le choix entre

– un parcours de 10 km avec boucles en options pour faire jusqu’à 30 km

– une rando de 10 km

– un canirando de 10 km

Ravitaillements offerts sur le parcours et à l’arrivée.

Départs échelonnés entre 17h30 et 18h15.

Lampe frontale et chaussures adaptées obligatoires. 9 .

2 rue des Bergeronnettes Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire runinvignes@gmail.com

English :

The Run’in Vignes association invites you to take part in the 3rd edition of its untimed semi-nightly free-pace walk.

Just like last year, there won’t be room for everyone, so register early!

