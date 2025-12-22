Trail Red Night Rando semi-nocturne, Panzoult
Trail Red Night Rando semi-nocturne, Panzoult samedi 10 janvier 2026.
Trail Red Night Rando semi-nocturne
2 rue des Bergeronnettes Panzoult Indre-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-10
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
L’association Run’in Vignes vous propose de participer à la 3ème édition de sa randonnée à allure libre semi nocturne non chronométrée.
Attention, comme l’année dernière, il n’y aura pas de place pour tout le monde donc inscrivez vous vite !
Vous aurez le choix entre
– un parcours de 10 km avec boucles en options pour faire jusqu’à 30 km
– une rando de 10 km
– un canirando de 10 km
Ravitaillements offerts sur le parcours et à l’arrivée.
Départs échelonnés entre 17h30 et 18h15.
Lampe frontale et chaussures adaptées obligatoires. 9 .
2 rue des Bergeronnettes Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire runinvignes@gmail.com
English :
The Run’in Vignes association invites you to take part in the 3rd edition of its untimed semi-nightly free-pace walk.
Just like last year, there won’t be room for everyone, so register early!
