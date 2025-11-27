TRAIL SAINT ROCH

Montolieu Aude

Début : 2026-04-19 08:00:00

fin : 2026-04-19

2026-04-19

2ème édition du Trail Saint Roch, le dimanche 19 avril 2026 à 9 H.

Départ parking du couvent pour 15 km, D 500+, mais aussi randonnée de 6 km à 9h30.

Age minimum de 16 ans

Au programme

31 km 800 D+ → départ 8h00

14 km 400 D+ → départ 9h00

Randonnée 6 km → départ 9h30 (inscription sur place uniquement)

Lien pour inscription https://ats-sport.com/epreuve.php?id_epreuve=9225…

Montolieu 11170 Aude Occitanie +33 7 52 96 52 70

English :

2nd Trail Saint Roch, Sunday April 19, 2026 at 9 a.m.

Departure from the convent parking lot for 15 km, D 500+, but also 6 km hike at 9:30 am.

Minimum age 16

Program:

31 km ? 800 D+ ? departure 8:00 am

14 km ? 400 D+ ? start 9:00 am

6 km hike ? start 9:30 am (on-site registration only)

Registration link https://ats-sport.com/epreuve.php?id_epreuve=9225…

