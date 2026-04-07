TRAIL SAUTE COLLINE Villeneuve-la-Comptal
TRAIL SAUTE COLLINE Villeneuve-la-Comptal dimanche 3 mai 2026.
Villeneuve-la-Comptal
TRAIL SAUTE COLLINE
Villeneuve-la-Comptal Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Manifestation organisé par l’Association Sport et Nature Villeneuvois
Au programme
– Trail 20 Km avec 520m D+ Départ à 9h15
– Trail 10 Km avec 240m D+ Départ à 10h
– Marche Nordique de 10 Km Départ 9h35
Départs des épreuves place de l’école. Ravitaillements tous les 5 km.
Inscription obligatoire avant le 1er mai.
Un cadeau sera offert à tous les inscrits.
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Villeneuve-la-Comptal 11400 Aude Occitanie +33 6 85 33 26 99 bernard.carol0952@orange.fr
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English :
Event organized by the Association Sport et Nature Villeneuvois
Program:
– Trail 20 Km with 520m D+ Start at 9:15 am
– Trail 10 Km with 240m D+ Start at 10am
– Nordic Walking 10 Km Start 9:35 am
Race starts: Place de l’école. Refreshments every 5 km.
Registration required before May 1.
A gift will be offered to all registrants.
L’événement TRAIL SAUTE COLLINE Villeneuve-la-Comptal a été mis à jour le 2026-04-07 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT