Villeneuve-la-Comptal

TRAIL SAUTE COLLINE

Villeneuve-la-Comptal Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Manifestation organisé par l’Association Sport et Nature Villeneuvois

Au programme

– Trail 20 Km avec 520m D+ Départ à 9h15

– Trail 10 Km avec 240m D+ Départ à 10h

– Marche Nordique de 10 Km Départ 9h35

Départs des épreuves place de l’école. Ravitaillements tous les 5 km.

Inscription obligatoire avant le 1er mai.

Un cadeau sera offert à tous les inscrits.

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Villeneuve-la-Comptal 11400 Aude Occitanie +33 6 85 33 26 99 bernard.carol0952@orange.fr

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English :

Event organized by the Association Sport et Nature Villeneuvois

Program:

– Trail 20 Km with 520m D+ Start at 9:15 am

– Trail 10 Km with 240m D+ Start at 10am

– Nordic Walking 10 Km Start 9:35 am

Race starts: Place de l’école. Refreshments every 5 km.

Registration required before May 1.

A gift will be offered to all registrants.

L’événement TRAIL SAUTE COLLINE Villeneuve-la-Comptal a été mis à jour le 2026-04-07 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT