Trail semi-nocturne Des B(l)ises et des Bornes – Bassillac et Auberoche, 17 mai 2025 16:00, Bassillac et Auberoche.

Dordogne

Trail semi-nocturne Des B(l)ises et des Bornes Route de Born Bassillac et Auberoche Dordogne

Tarif : 10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 16:00:00

fin : 2025-05-17 23:00:00

Date(s) :

2025-05-17

1ère édition du Trail semi-nocturne de Blis et Born, au programme 2 courses nature chronométrées de 11.5 et 23 km (départ: 18h) et une rando de 9.5 km (départ 17h). Beaux parcours nature, ravitaillements le long des tracés et à l’arrivée pour les coureurs ; restauration sur place, buvette et food-trucks seront présents dans le village. 10 EUR.

Route de Born

Bassillac et Auberoche 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 48 99 96 auroredesmond@hotmail.fr

English : Trail semi-nocturne Des B(l)ises et des Bornes

German : Trail semi-nocturne Des B(l)ises et des Bornes

Italiano :

Espanol :

L’événement Trail semi-nocturne Des B(l)ises et des Bornes Bassillac et Auberoche a été mis à jour le 2025-05-05 par Dordogne-Périgord le Département