Trail semi-nocturne en relais Jaure

Trail semi-nocturne en relais Jaure samedi 27 septembre 2025.

Trail semi-nocturne en relais

Jaure Dordogne

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Le Relais des Potos, 2ème édition course à pied en binôme.

1er coureur boucle 8,5 km, passage de relais dans le village, 2ème coureur circuit 11 km.

3 podiums féminin, masculin, mixte.

Départ à 19h, RDV place du Tilleul.

Tarif 35 € / équipe (course + repas + cadeau de bienvenue. 3 € reversés à Vaincre la Mucoviscidose).

Sur inscription, places limitées (70 équipes)

Sports Nature des Coteaux 06 82 01 98 68

Inscriptions https://in.finishers-registrations.com/le-relais-des-potos-2025?currentPage=select-competition .

Jaure 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 01 98 68

English : Trail semi-nocturne en relais

Le Relais des Potos, 2nd edition: running race in pairs.

1st runner: 8.5 km loop, relay in the village, 2nd runner: 11 km circuit.

3 podium finishes: women’s, men’s, mixed.

Start at 7pm, Place du Tilleul.

Price: 35? / team (race + meal + welcome gift)

German :

Le Relais des Potos, 2. Ausgabe: Lauf in Zweiergruppen.

1. Läufer: 8,5 km Rundkurs, Staffelübergabe im Dorf, 2. Läufer: 11 km Rundkurs.

3 Podiumsplätze: weiblich, männlich, gemischt.

Start um 19 Uhr, RDV Place du Tilleul.

Preis: 35 ? / Team (Lauf + Essen + Willkommensgeschenk)

Italiano :

Le Relais des Potos, 2a edizione: gara podistica a coppie.

1° corridore: circuito di 8,5 km, staffetta nel villaggio, 2° corridore: circuito di 11 km.

3 podi: femminile, maschile e misto.

Partenza alle 19:00, Place du Tilleul.

Prezzo: 35? / squadra (gara + pasto + regalo di benvenuto)

Espanol : Trail semi-nocturne en relais

Le Relais des Potos, 2ª edición: carrera por parejas.

1º corredor: circuito de 8,5 km, relevo en el pueblo, 2º corredor: circuito de 11 km.

3 podios: femenino, masculino y mixto.

Salida a las 19h, Place du Tilleul.

Precio: 35? / equipo (carrera + comida + regalo de bienvenida)

