Trail semi-nocturne en relais Jaure
samedi 26 septembre 2026 · Jaure
Informations pratiques
Jaure
Trail semi-nocturne en relais
Jaure Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Trail semi-nocturne en relais équipe de 2 (8,5 km et 11 km).
Départ à 19h, place du Tilleul. 35 €/équipe (repas compris), 3 € reversés à Vaincre la Mucovisicidose.
Sur inscription préalable https://www.finishers.com/course/le-relais-des-potos
Sports Nature des Côteaux 06 82 01 98 68
Trail “Le Relais des Potos”
Trail semi-nocturne en relais équipe de 2 (8,5 km et 11 km).
Départ à 19h, place du Tilleul. 35 €/équipe (repas compris), 3 € reversés à Vaincre la Mucovisicidose.
Sur inscription préalable https://www.finishers.com/course/le-relais-des-potos
Sports Nature des Côteaux 06 82 01 98 68 .
Jaure 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 01 98 68
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English : Trail semi-nocturne en relais
Semi-nighttime relay trail run: Teams of 2 (8.5 km and 11 km).
Starts at 7:00 p.m. at Place du Tilleul. 35 € per team (meal included), 3 € donated to Vaincre la Mucovisicidose.
Advance registration requiredhttps://www.finishers.com/course/le-relais-des-potos
Sports Nature des C%F4teaux 06 82 01 98 68
L’événement Trail semi-nocturne en relais Jaure a été mis à jour le 2026-07-22 par Vallée de l’Isle en Périgord
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